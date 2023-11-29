Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin bugünkü görüşmelerine başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 11:16, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 11:18
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Dün toplam 33 maddesi kabul edilen teklifin maddeleri üzerinde görüşmeler yapılıyor.