Kayıp 11 milyon dolar, Emre Belözoğlu'nun avukatından yeni iddialar

Davacıları arasında bazı sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, "yüksek karlı fon vaadiyle" dolandırıcılık davasında, şüpheli eski Denizbank Levent Büyükdere Caddesi şube müdürü Seçil Erzan'ın "hiç açıklayamadığı, kimde olduğu bilinmeyen kayıp bir 11 milyon dolarlık kısım olduğu" öne sürüldü.

İddia sahibi Futbolcu Emre Belözoğlu'nun da 5 milyon dolar yatırdığı olayla ilgili avukatı Şekip Mosturoğlu.

Şekip Mosturoğlu, Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuştu.

Emre Belözoğlu, 17 Mart 2023'te kuzeni Volkan Bahçekapılı eli ile 1 milyon 492 bin dolar verdi. Bahçekapılı, anılan parayı kendi eli ile Seçil Erzan'a, müdürü olduğu Levent'teki şubesinde teslim etti. Aynı gün Belözoğlu 1 milyon 400 bin dolar daha gönderdi. Bu kez Erzan, Bahçelikapı'nın Levent'teki ofisine giderek anılan parayı aldı.

"5 MİLYON DOLARAK TAMAMLAYALIM"

18 Mart günü ise Belözoğlu bu kez 400 bin doları, şoförü Alpaslan Akyüz'e vererek Seçil Erzan'a teslim etmesini istedi.

Akyüz 400 bin doları, Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlük binasının önünde kendisine teslim etti.

Bu para teslimatlarının üzerinden 10 gün geçtikten sonra Erzan, Belözoğlu'nu bir kez daha arayarak "Bu parayı 5 milyon dolara tamamlayalım." dedi.

Mosturoğlu, fona dahil olan 48 kişiden sadece 8'inin futbol dünyasından olduğunu, Erzan'ın hiç açılayamadığı, "kayıp" 11 milyon dolarlık bir kısım olduğunu söyledi.

Mosturoğlu, Erzan'ın mahkemede konuşması halinde yeni soruşturmalar açılabileceğini savundu:

"Örneğin Erzan'ın kendisinden para satın aldığını söylediği ve hiçbir aşamada adını vermediği, kendisinden korktuğunu açıkça söylediği, Kapalıçarşı'da döviz alım satımı yapan kişinin kim olduğu, çok çok önemli. Bu ismin önemini anlayabilmeniz için şöyle bir kıyaslama yapabilirsiniz. Seçil Erzan çok değer verdiği Fatih Terim'in ismini çapraz sorgu sırasında mahkeme başkanının da çabası ile söylediği halde bu ismi asla veremeyeceğini üstelik mahkeme huzurunda söyledi."

"KİMSE DOSYANIN GENELİYLE İLGİLİ KONUŞMUYOR"

Konuşulan her şeyin bir iddia olduğunu ve Denizbank tarafından bugün yapılan açıklamayı anımsatan Mosturoğlu, "Hiç kimse dosyanın genel durumuyla ilgili bir konuşma yapmıyor, yapmak da istemiyor." diye konuştu.

"HERKES AYNI DURUMDA DEĞİL"

"Benim müvekkilim bu sözde fona giren son kişi, dolayısıyla bir gelir elde etmesi mümkün değil" ifadelerini kullanan Mosturoğlu, "Burada insanlar kategorik. Herkes aynı durumda değil. Bazılarının elinde A4 kağıdına imza var, bazılarının elinde tek imza var, bazılarının elinde sahte imzalı bir evrak var ama bazılarının elinde de bankayı temsili izama elverişli bir evrak var" dedi.

"BU HAFTA HUKUK DAVASI AÇACAĞIM"

Bu hafta bir hukuk davası açacağını belirten Mosturoğlu, "Bugüne kadar bekleme sebebim şu; ben duruşmada banka müdür yardımcısının çapraz sorgusunu bekledim, imzayı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü imzayı kabul etmediği durumda başka bir şey olacaktı. Benim evrakımdaki imzayı kabul etti, 'Bu imzayı ben attım' dedi" açıklamasını yaptı.

Bu davada 14 tane olay olduğunu aktaran Mosturoğlu, "Bu 14 olayda Fatih Terim'in ismi geçmiyor. Eğer beklenti, bu davanın sonunda Fatih Terim isminin bir karar çıkacağı ise yok, böyle bir şey olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Aytunç Erkin