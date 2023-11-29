Samsun'da cami hoparlörlerinden 'fırtına' anonsu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 'fırtına ve kuvvetli rüzgar' başlıklı bir uyarı yapıldı. Uyarı, cami hoparlörlerinden de paylaşıldı. İl genelindeki cami hoparlörlerinden yapılan anonsta, "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgar bugün Samsun ve çevrelerinde güney ve güneybatı yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli saatteki hızı 80 km'ye kadar çıkan fırtına şeklinde eseceği tahmin diliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Öte yandan Samsun Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından fırtına uyarısı yapılarak, vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.