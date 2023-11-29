Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin önerge TBMM'de
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin önerge TBMM'de
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi

Çocuk hastalara ketamin enjekte ederek "Çoklu Kişilik Bozukluğu" teşhisi koyan, aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarına inandırdığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında soruşturma tamamlandı. 8 suçtan dava açılan Zoroğlu hakkında 943 yıl 9 ay hapis cezası istendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 14:51, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 14:55
Yazdır
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi

Gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu hazırladığı öne sürülen ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'ndaki görevinden ihraç edilen profesör Süleyman Salih Zoroğlu hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Suçları Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamede yaşları 7 ila 18 arasında değişen 21 mağdur çocuğa şüphelinin hızlı bir şekilde "Çoklu kişilik bozukluğu" tanısı koyarak seanslar sırasında "ketamin" maddesi verdiği, cinsel içerikli sorular yönelttiği, ailenin çeşitli üyelerini istismarla suçlayarak maddi talepler içeren tehditvari girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca şüphelinin çocukları kendi tutacağı bir eve yerleştirmeye ve yurt dışına göndermeye çalıştığı yönünde şikayetçi beyanları olduğu anlatıldı.

UYUŞTURUCU MADDE

Adli Tıp Kurumu (ATK) 5. İhtisas Dairesinin raporuna göre "Ketamin" maddesinin ağrı kesici, anestezik bir madde olduğuna yer verildi.

Şüpheli Süleyman Salih Zoroğlu'nun kliniğinde ve ev adreslerinde ele geçirilen maddeler üzerinde ATK Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde "Ketamin" ve "Ketamin bulaşıklı" madde ve materyaller tespit edildi.

İddianamede yer verilen 1 nolu bilirkişi raporunda ise ketamin'in çocuk ve ergenlerde ruhsal hastalıklarda kullanım ruhsatının olmadığı belirtildi. 2 nolu bilirkişi raporunda ise şüphelinin mağdur çocuklara yönelttiği kapalı uçlu sorular, hasta mahremiyetini ihlal edici uygulamaları, ebeveynlere yönelik düşmanca ifadeleri, intihar girişimlerine ilişkin pozitif pekiştirgeçlerinin temel mesleki ve etik ilkelere aykırı olduğu değerlendirildi.

TEŞHİS YÖNTEMİ KENDİNE HAS

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yapılan genel değerlendirmede mağdur çocukların hiçbirisi kliniğe cinsel istismar iddiası/şüphesi/ihtimaline bağlı bir travma sebebiyle gitmemiş, her çocuk kendi bölümünde izah edildiği üzere bazen dikkat dağınıklığı, sınav stresi gibi yaşlarına bağlı olarak sık karşılaşılabilecek şikayetlerle başvuru yaptıkları kaydedildi.

Şüpheli Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun mağdurların vaka öykülerinde cinsel istismar olmamasına karşın çoğunlukla ilk seans veya kısa bir görüşmenin ardından çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyduğu belirtildi.

İddianamede şüphelinin teşhis yönteminin "kendine has" olduğu, teşhise yönelik ölçeklendirmeyi de "bizzat kendisinin" yaptığını iddia ettiği yer aldı. Şüphelinin teşhis koyma yönteminden sonra başlayan süreç ise bütünüyle içiçe geçmiş hukuka aykırılıklarla örülü bir biçimde ilerlediği anlatıldı.

Çocukların direnç göstererek istismara uğramadıklarını, müracaat sebeplerinin bu olmadığını doktora anlatmaya çalışsalar da şüpheli, ensesti; "Allahın verdiği özel yeteneklerle, bir önsezi sayesinde, manevi bir gözle bakarak hemen anladığını" iddia ettiği kaydedildi.

Şüphelinin çocuklara bu olayları kesinlikle yaşadıklarını ama sonradan unuttuklarını, böyle bir olay yaşanmasaydı bu hastalığın gelişemeyeceğini, çocuğun unuttuğu bu anıları yani "istismarı ortaya çıkarabilmek için" alterlerle konuşması gerektiğini, alterlerin istismarı kendisine anlatacağını söylediği iddianamede yer aldı.

"KETAMİN UYGULADIĞI SABİTTİR"

İddianamede, şüphelinin mağdur çocukların belirttiği gibi seanslarda "rahatlama yaratarak konuşturacağı" şeklinde bir açıklama ile "vitamin" olarak isimlendirdiği Ketamini burundan fısfıs şeklinde ya da kas içi enjeksiyon yoluyla uyguladığının sabit olduğu belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Yönelik Suçları Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama"', 21 kez "Eziyet", 4 kez "İftira", 2 kez "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", 2 kez "Şantaj", 2 kez "Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme", 1 kez "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme", 1 kez "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme" suçlarından toplam 943 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheliler tutuklu Ahmet Aktaş, tutuksuz şüpheliler Zeynep Akgül, Özgül Zoroğlu, İnci Arslan ve Hüsna Ağca hakkında ise benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber