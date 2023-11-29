Trabzon'da kargo çalışanlarını silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı

Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde Y.A. ile oturduğu apartmanın girişindeki kargo şubesi çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evine giderek aldığı tabancayla geri dönen şüpheli Y.A, üzerlerine doğru ateş açtığı çalışanları tehdit etti.

Yaralananın olmadığı olaydan sonra zanlı, kargo şubesinden ayrıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polisin yakaladığı Y.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Y.A, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.