Trabzon'da kargo çalışanlarını silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı
Trabzon'da, bir kargo şubesindeki 3 çalışanı silahla ateş açıp tehdit eden şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 15:19, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 16:59
Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde Y.A. ile oturduğu apartmanın girişindeki kargo şubesi çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından evine giderek aldığı tabancayla geri dönen şüpheli Y.A, üzerlerine doğru ateş açtığı çalışanları tehdit etti.
Yaralananın olmadığı olaydan sonra zanlı, kargo şubesinden ayrıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polisin yakaladığı Y.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Y.A, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.