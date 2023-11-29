Depremden etkilenen illerdeki TOKİ projelerinin içme suyunu DSİ temin edecek

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten zarar gören illerde yaşayan vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından yoğun çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

Deprem felaketinin hemen ardından, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından Malatya'da 41, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'da 36, Adıyaman'da 4 ve Osmaniye'de 5 adet olmak üzere toplamda 126 adet kuyu açıldığına işaret eden Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Açtığımız kuyularla saniyede yaklaşık 2 bin 587 litre içme suyu sağlanarak 905 binden fazla vatandaşımıza içme suyu ve 576 hektar alana sulama suyu temin edildi. Depremden etkilenen 11 ilimiz ve bunlara bağlı ilçelerde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderildi. Bunun yanında, arıtılmış su il ve ilçelerin içme suyu depolarına kadar iletilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca, İller Bankası ile su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğunda bulunan şehir şebekelerindeki arızalara bakım onarım ve malzeme desteği sağladık."

Toplu konut projelerine suyu DSİ temin edecek

Depremden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan ya da başlanacak olan yeni yerleşim yerlerinin acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında bir protokol imzalandığını bildiren Yumaklı, "Protokol kapsamında, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bu kapsamda ilk aşamada 52 bin konuta acil içme suyu temini amacıyla 10 yerleşim yeri için ihalelerin gerçekleştirildiğini ve çalışmalara süratle başlandığını belirterek "2. etapta yer alan kalan 17 yerleşim yeri için ise proje çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımızın ilk andan itibaren olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarındayız" değerlendirmesinde bulundu.