Depremden etkilenen illerdeki TOKİ projelerinin içme suyunu DSİ temin edecek

Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin önerge TBMM'de
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin önerge TBMM'de
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremden etkilenen illerdeki TOKİ projelerinin içme suyunu DSİ temin edecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki TOKİ projelerinin içme suyunu Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün temin edeceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 15:05, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 16:58
Yazdır
Depremden etkilenen illerdeki TOKİ projelerinin içme suyunu DSİ temin edecek

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetten zarar gören illerde yaşayan vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi amacıyla Bakanlık tarafından yoğun çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

Deprem felaketinin hemen ardından, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından Malatya'da 41, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'da 36, Adıyaman'da 4 ve Osmaniye'de 5 adet olmak üzere toplamda 126 adet kuyu açıldığına işaret eden Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

"Açtığımız kuyularla saniyede yaklaşık 2 bin 587 litre içme suyu sağlanarak 905 binden fazla vatandaşımıza içme suyu ve 576 hektar alana sulama suyu temin edildi. Depremden etkilenen 11 ilimiz ve bunlara bağlı ilçelerde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderildi. Bunun yanında, arıtılmış su il ve ilçelerin içme suyu depolarına kadar iletilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca, İller Bankası ile su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğunda bulunan şehir şebekelerindeki arızalara bakım onarım ve malzeme desteği sağladık."

Toplu konut projelerine suyu DSİ temin edecek

Depremden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan ya da başlanacak olan yeni yerleşim yerlerinin acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında bir protokol imzalandığını bildiren Yumaklı, "Protokol kapsamında, 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından temin edilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bu kapsamda ilk aşamada 52 bin konuta acil içme suyu temini amacıyla 10 yerleşim yeri için ihalelerin gerçekleştirildiğini ve çalışmalara süratle başlandığını belirterek "2. etapta yer alan kalan 17 yerleşim yeri için ise proje çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımızın ilk andan itibaren olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber