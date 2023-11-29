Arda Turan'dan 'Fatih Terim Fonu' ile ilgili ilk açıklama
Arda Turan; "Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla alakalı tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 17:08, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 17:09
'Fatih Terim Fonu'nda 14 Milyon Euro'ya yakın parasının dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk kez paylaşım yaptı.
Arda Turan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla alakalı tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.