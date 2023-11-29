Arda Turan'dan 'Fatih Terim Fonu' ile ilgili ilk açıklama

'Fatih Terim Fonu'nda 14 Milyon Euro'ya yakın parasının dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk kez paylaşım yaptı.

Arda Turan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Yargıya intikal etmiş bir süreç var. Adalete saygımdan dolayı konuyla alakalı tek kelime açıklama yapmadım, yapmayacağım. Benim adımla yayılan sözlere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.