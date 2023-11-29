HAK-İŞ Başkanı Arslan: Haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var

Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin önerge TBMM'de
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin önerge TBMM'de
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Sakarya'da, 1 Aralık'ta 'Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü' düzenlenecek
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
Konut alırken mutfak dolabının rengine bakma dönemi sona erdi
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

HAK-İŞ Başkanı Arslan: Haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 17:15, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 17:17
Yazdır
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var

HAK-İŞ İl Başkanları Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.

Konfederasyon Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, işçi örgütü olarak çalışanların hak ve hukukunu korumanın yanında ülkenin, bölgenin ve dünyanın bütün sorunlarına yönelik söyleyecek sözü, çözümü olan, gerektiğinde destek verecek bir sivil toplum örgütü olduklarını belirtti.

Kuruluşlarından bu yana Filistin'i temel meseleleri gördüklerini dile getiren Arslan, özellikle 7 Ekim'den sonra Filistin ve Gazze'ye yönelik İsrail'in başlattığı soykırım ve katliamlara karşı olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk olarak "can suyu" gönderme kararı aldıklarını ve bunu hayata geçirdiklerini anlatan Arslan, Gazze'de olup bitenleri sadece seyretmediklerini, bir şeyler yapmak zorunluluğunun farkında olduklarını ifade etti.

HAK-İŞ'in dünyadaki sendikaları harekete geçirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Arslan, bundan sonra da Filistin için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

- "Adaletsiz bir vergi sistemi var"

Üyelerini yerli ödeme sistemi "TROY"u kullanmaya çağıran Arslan, işçi emeklilerini de konfederasyon bünyesinde kurdukları Hak Emek-Der'e üye olmaya davet etti.

Vergi konusunun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayan Arslan, "Bugün sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına ciddi çalışmalar yapmak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin gerçeklerini içinde barındıran bir vergi sisteminin oluşturulması konusunda hükümetin ivedilikle yeni adımlar atmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber