Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda kanun teklifine yeni madde ihdasları yapıldı.

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilecek. 2023 yılı ekim ödeme döneminde gelir/aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir/aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin, belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.