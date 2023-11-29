Sosyal medyadaki iddialar sonrasında Mete Yarar paylaştı: Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için çağrı

Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşındı. 24 Kasım'da vizyona giren "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmine kısa sürede beğeni yağdı.

SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI



Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.

Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.

Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"

81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.

SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI



Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.

Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.

Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"

81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.

GALASINA ERDOĞAN DA KATILDI



24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sinemaseverlerle buluşan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi.