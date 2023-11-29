MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Futbolcular da mercek altında! Ballı fona elden para verenler de kabahatli
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Bursa'da kuvvetli fırtına nedeniyle eğitime ara verildi
Ana sayfaHaberler Siyasi

MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, İsrail'in Gazze'de işlediği ve tarihe kara bir leke olarak geçen insanlık dışı suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 20:30, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 20:55
Yazdır
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kamuoyuna açıklanan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu kaydedildi.

Bildiride, Türkiye'ye yönelik tehditleri "kaynağında yok etme stratejisi" kapsamında, siviller ile dost ve müttefik unsurların emniyeti gözetilerek Suriye ve Irak'taki PKK/KCK-PYD/YPG hedeflerine düzenlenen harekatlar neticesinde bölücü terör örgütünün geliştirmeye çalıştığı kabiliyetlerin ciddi şekilde tahrip edildiği belirtildi.

Teröristleri müdafaaya yönelik ve müttefiklik hukukunu temellerinden sarsan eylemlerin dikkatle not edildiğine yer verilen bildiride, hiçbir gayretin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin akıbetini değiştiremeyeceği vurgulandı.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Gazze'de işlediği ve tarihe kara bir leke olarak geçen insanlık dışı suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacağı ifade edilmiş; masum sivilleri topyekun yok etmeye yönelik saldırıların ve Gazze topraklarının işgalinin gecikmeksizin durdurulmasının, uluslararası toplumun müşterek mesuliyeti olduğunun ve Türkiye'nin bu hususta her türlü girişimde bulunmaya devam edeceğinin altı çizilmiştir. İsrail yönetimi ile katliamı destekleyen aktörlere; bu menfur eylemlere bir an evvel son verilmemesi halinde etkileri nesiller boyu sürecek ve bölge dışına sirayet edebilecek bir şiddet sarmalını tetikleyebilecekleri ve kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olabileceği hatırlatılmıştır."

Toplantıda, Irak'la işbirliğinin, başta güvenlik boyutu olmak üzere tüm veçheleriyle gözden geçirildiği, Filistin meselesinden kaynaklanan gelişmelerin Irak'ın ve bölgenin istikrarına muhtemel tesirlerinin etraflıca değerlendirildiği bildirildi.

Kerkük'teki son gelişmeler ile Türkmen soydaşların durumunun toplantıda ele alındığı belirtilen bildiride, ülkedeki tüm unsurların huzur içinde bir arada yaşamasına Türkiye'nin atfettiği öneme, yaklaşan vilayet meclisi seçimleri öncesinde bir kez daha dikkat çekildi.

Bildiride, Azerbaycan-Ermenistan müzakerelerinin kalıcı barış anlaşmasıyla sonuçlanması ve bu çerçevede, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin hususların yanı sıra bölge dışı aktörlerin meseleye müdahil olma gayretlerinin de değerlendirildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Ermenistan dahil bölgedeki tüm ülkelerin huzur ve refahına katkı sağlayacak kalıcı barışın tesisine yönelik her türlü samimi gayreti destekleyeceği ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Rusya-Ukrayna savaşının bölgemize ve dünya siyasetine etkileri ile maliyetleri artarken barışı tesis edecek adımların gecikmeksizin atılmasının önemi vurgulanmıştır. Uluslararası güvenlik ortamına menfi yönde tesir eden gelişmelerin, Türkiye'nin Karadeniz'den Afrika'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrar ikliminin hakim olmasına yönelik gayretlerinin haklılığını teyit ettiğine işaret edilmiş; gerginliklerin krize dönüşmesine mani olmak ve çatışmaları yayılmadan durdurmak için ön alıcı bir anlayışla inisiyatif üstlenmeye devam edileceği belirtilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber