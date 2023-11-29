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Ablasının kucağında karşıya geçen kardeşlere otomobil çarptı: 1 ölü

Diyarbakır'da marketten çıktıktan sonra yolun karşısına ablasıyla geçen 11 yaşındaki Hümeyra Fidan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 17:56, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 17:57
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Ablasının kucağında karşıya geçen kardeşlere otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 13.20 sıralarında Diyarbakır Elazığ karayolu Üçkuyu mevkiinde meydana geldi. Kucağındaki kardeşiyle yol kenarındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra karşıya geçen Hümeyra Fidan (11) ve ablasına 35 ASM 035 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun karşısına uçan Fidan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, ablası yara almadan kazayı atlattı. Bu sırada Fidan'ın yakınları olay yerinde kazaya karışan aracı sinir kriziyle kullanılamaz hale getirdi.

Sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fidan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeden sonra mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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