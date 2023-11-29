Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personelimizin katıldığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 21:14, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 08:22
Yazdır
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı

CTE Genel Müdürlüğünün açıklaması şu şekildedir:

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, Şef, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru, Sayman ve Memur ünvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Makine Mühendisi, Gıda Mühendisi, Çevre Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, Mobilya Dekorasyon Teknisyeni, Gıda Teknisyeni, Ziraat Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teknisyeni ünvanlı kadrolara ünvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere sınav ilanı 24.03.2023 tarihinde yayınlanmıştır.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde; Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 22.07.2023 tarihinde yapılmış olup, sözlü sınavların ise Genel Müdürlüğümüz tarafından 02.10.2023 - 17.01.2024 tarihleri arasında yapılacağına ilişkin duyuru 08.09.2023 tarihinde resmi internet sitemizde yayınlanmıştır.

Belirlenen sınav takvimine göre 02 - 11 Ekim 2023 tarih aralığında Kurum İkinci Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı sözlü sınav işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Başarı Sıralaması

Sözlü Sınav İşlemleri tamamlanan adayların başarı puanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 14. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda tespit edilmiş olup en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir. Başarılı/başarısız olan adaylara ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan sonuç sorgulama ekranında yer almaktadır.

İtiraz

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde yazılı olarak (05.12.2023 tarihini mesai bitimine kadar), itiraz edebilecektir. Sınav kurulu bu itirazları, beş (5) iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ edecektir.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Suretiyle Atama İşlemleri

Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra, tercihleri alınmak suretiyle puan sıralamasına göre atama işlemleri yapılacaktır. Tercih alınması ve diğer işlemlere ilişkin duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare duyurulacaktır.

Ayrıca sözlü sınav işlemleri devam eden diğer ünvanlardaki personelin sözlü sınav sonuçları sözlü sınav işlemlerinin tamamlanmasına müteakip duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber