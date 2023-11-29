Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuk aracın altında can verdi, sürücü kaçtı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi, Volkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu Mustafa Nairabi (3), annesinin elini bırakarak caddeye fırladı. İddiaya göre plakası belirlenemeyen bir araç çocuğa çarpıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerince çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Nairabi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araç ve sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.