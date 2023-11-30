30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanıyor
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav sonuçları açıklanıyor
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
Adil Öksüz'le bağlantılı akademisyene 15 yıla kadar hapsi istendi
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
MEB, siber zorbalık ve akran zorbalığını müfredata aldı
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
2 bin liralık kitap setine 15 bin lira isteyen özel okul mahkemelik oldu
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesinde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
Devlet 1,8 milyar lira alacaktan vazgeçiyor
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler
Ana sayfaHaberler Siyasi

30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 00:00, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 00:03
Yazdır
30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Ankara Otel'de "Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi"nin kapanış konferansına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde MEB ile Gençlerbirliği Spor Kulübü Arasında İş Birliği Protokolü imza töreni ve Gençlerbirliği Spor Lisesi açılışına iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023-2024 kış sezonu kar ve buzla mücadele başlangıcı ve yol bakım araçlarının hizmete alım törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'da, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu ve İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) ilk günü kapsamında açılış oturumları takip edilecek.

(Dubai)

5- TÜİK, yılın 3. çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamları ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara verdiği "insani aranın" sonlanmasının ardından yaşananlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak.

(Farum/23.00)

3- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle Bosna Hersek'in Laktasi kentinde karşılaşacak.

(Laktasi/21.30)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarındaki son maçlarında; Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çekya'nın KP Tany, Bursa Uludağ Basketbol ise İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.

(Brno/19.00/Venedik/21.30)

6- Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik ekibini konuk edecek.

(İzmir/19.00)

7- CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

8- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın Wiesbaden ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber