30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları
30 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Ankara Otel'de "Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi"nin kapanış konferansına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde MEB ile Gençlerbirliği Spor Kulübü Arasında İş Birliği Protokolü imza töreni ve Gençlerbirliği Spor Lisesi açılışına iştirak edecek.
(Ankara/13.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
4- TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023-2024 kış sezonu kar ve buzla mücadele başlangıcı ve yol bakım araçlarının hizmete alım törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'da, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu ve İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(Brüksel)
4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) ilk günü kapsamında açılış oturumları takip edilecek.
(Dubai)
5- TÜİK, yılın 3. çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamları ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara verdiği "insani aranın" sonlanmasının ardından yaşananlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45)
2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak.
(Farum/23.00)
3- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle Bosna Hersek'in Laktasi kentinde karşılaşacak.
(Laktasi/21.30)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarındaki son maçlarında; Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çekya'nın KP Tany, Bursa Uludağ Basketbol ise İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.
(Brno/19.00/Venedik/21.30)
6- Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik ekibini konuk edecek.
(İzmir/19.00)
7- CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)
8- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın Wiesbaden ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.30)