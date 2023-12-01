Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren aynı ülke vatandaşı şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 20:46, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 20:56
Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde çıkan kavgada Hüseyin Amiri'yi (24) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis, şüphelinin, Amiri'nin arkadaşı, aynı ülke vatandaşı A.N. olduğunu belirledi.
Zanlı, İzmir'de gizlendiği bir otelde gözaltına alındı.
Denizli'ye getirilen A.N. ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İfadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede oturan Hüseyin Amiri (24), önceki gün evine gelen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.
Amiri, yardım istemek için çıktığı sokakta yaşamını yitirmişti.