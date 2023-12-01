Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Kuşpınar Mahallesi 1238 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede oturan Hüseyin Amiri (24), önceki gün evine gelen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde çıkan kavgada Hüseyin Amiri'yi (24) bıçakla öldürdükten sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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