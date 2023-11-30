Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kozluk mevkisinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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