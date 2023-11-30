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Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor

Ticari ve ahlaki yapının bozulmasına sebep olan TikTok Türkiye'de hızla yayılıyor. Birçok ülke yasak getirirken ülkemizde her gün yeni bir fenomen türüyor. Psikologlar gençlerin bağımlı hale geldiğini belirtirken, hukukçular da dolandırılma vakalarına dikkat çekiyor. Ebevenyler ise sosyal medyada uygulamanın kapatılması için savaş veriyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 07:55, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 07:58
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Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in 2016 çıkardığı, çocuklar ve gençler arasında popüler olan TikTok, ahlaki ve sosyal yapının bozulmasına sebep olduğu eleştirilerinin yanı sıra kara para aklama, fuhuş, teşhircilik, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis gibi birçok suç unsurunu da barındırması yüzünden ebeveynlerin korkulu rüyası haline geldi.

TikTok'ta çoğu ahlaka mugayir ve uygunsuz olan yayınlar yaparak kontrolsüz para kazananları kendine rol model alan gençler aktif iş hayatına girmekten vazgeçerek gönüllü işsizliği de patlattı. Saatlerce telefon başında yayın açan gençlerde psikolojik sorunlar da görüldü. Sosyal hayatı bir kenara bırakan Z kuşağı adeta telefonlara kilitlendi.

TÜRKİYE'DE KULLANICISI SAYISI 32 MİLYONU GEÇTİ

Ülkemizde 32,2 milyon TikTok kullanıcısı bulunurken, birçok ülke bu sorunlar yüzünden uygulamaya yasak getirdi. Diğer sosyal medya platformu olan X (Twitter) üzerinden 'TikTok kapatılsın' paylaşımları yapılmaya başlandı. Ayrıca internet üzerinden imza kampanyası düzenlendi. İki saat içinde 2 bin 169 imza toplanırken, kampanyaya katılanların çoğunun ebeveyn olması dikkati çekti. Yorumlarda gençlerin yayın yapma çıkmazına kapıldığı ve ailelerin bu durumdan rahatsız olduğu sonucu ortaya çıktı.

GENÇLER TELEFON BAŞINDAN AYRILMIYOR

Psikolog Nermin Yaşar, gençlerin bu tuzağa bilinçli olarak çekildiğini belirterek "Kendilerini fenomen yapmak isteyen yüz binlerce genç telefon başından ayrılmıyor. Dışarıda sosyalleşmiyor, hatta arkadaşları ile görüşmüyor. Beğeni alma çılgınlığı psikolojilerini bozmuş durumda. Kitlesel bir beğeni açlığı oluştu. Yemeklerini bile yayında yiyorlar. Üstelik para kazanmaya başlamaları gençlerimizi TikTok'a mahküm etti" dedi.

Avukat Semin Temizöz ise TikTok gibi uygulamalarda yaşanan dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çekti. Bu tür uygulamalarda kripto ve hisse senedi tavsiyelerinde bulunan bilinçsiz kişilerin olduğunu söyleyen Temizöz "Mesela TikTok yayıncısı 'Borsa Zengini' diye bir yayıncı var. Takipçisi sayısı da çok yüksek. İnsanlara hisse senedi önerisinde bulunuyor. Müvekkilim bu konuda mağdur edildi. Bu kişi 800 lira karşılığında finans danışmanlığı yaptığını iddia ediyor. Müvekkilim bu öneriler ile 400 bin lirasını kaybetti. Mahkemelerde bu tür davalar da çoğalmış durumda" dedi.

"Dijital Dünya" 2023 raporuna göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 67,5'i sosyal medya kullanıyor. YouTube, 57,9 milyon kullanıcıyla ilk sırayı alırken, Instagram 55,7 milyon, Facebook 34,4 milyon, TikTok 32,2 milyon, Twitter 20,4 milyon, Snapchat 16,6 milyon, Messenger 16,1 milyon, Linkedin ise 14 milyon kullanıcı sayısına sahip.

İŞTE TİKTOK'U YASAKLAYANLAR

Avrupa Birliği, İngiltere, ABD, Yeni Zelanda, Danimarka, Azerbaycan Afganistan, Kanada, Tayvan, Nepal.

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