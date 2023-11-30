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Meteorolojiden bölge bölge sağanak yağış uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 08:12, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 07:58
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Meteorolojiden bölge bölge sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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