1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-3" operasyonlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Operasyonlarda: 278 adreste arama yapıldı ve 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplamda 20 milyon 825 bin 351 TL idari para cezası uygulandı.

Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 4️6️ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonlarında 9️1️ şahsa adli işlem, 4️3️ şahsa idari işlem yapıldı❗️

1️ Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Kondu.

1️3️ Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi❗️



Sizlerin emeklerine,

Helal rızkına,. pic.twitter.com/8odOMV2YzN Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 30, 2023

Yaklaşık 13 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.