Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 27 Ekim'deki Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2024 olduğu ve aday olmak isteyenlerin 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevden ayrılmaları gerektiği belirlendi.

Bu kapsamda, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların yarın mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Yasal düzenlemeler uyarınca kamu görevlileri açısından istifa ya da emeklilik dilekçesini belirtilen tarihe kadar sunmuş olmak, görevden ayrılmak olarak kabul ediliyor.

YSK'nin, önceki yıllarda aldığı kararlara göre, bazı kişilerin aday olabilmesi için görevden ayrılma şartı bulunmuyor.

Buna göre, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, bu görevlerinden istifa etmeden aday olabilecek.

Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların da adaylıklarını koyabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmiyor.

Aday olacak milletvekilleri, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunacak, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılacak.