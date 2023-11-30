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Devriye gezen polisin dikkati, 2 gencin hayatını kurtardı

Erzurum oto sanayi sitesinde devriye gezen polisin dikkati, 2 kişinin hayatını kurtardı. Kapalı bir iş yerinde çalışır haldeki otomobilde egzoz gazından zehirlenen Serhat Ç. (27) ile Zana O. (20), polis tarafından fark edilip, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 09:58, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 10:33
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Yakutiye ilçesindeki oto sanayi sitesinde devriye gezen polis ekipleri, kapalı bir iş yerinde otomobilin çalıştığını tespit etti. Oto tamircisi olarak hizmet veren iş yerinin camından bakıp, otomobildeki 2 kişinin baygın yattığını gören polis, iş yeri sahibine ulaşarak kilitli kapıyı açtırdı.

Otomobildeki baygın olan 2 kişinin egzoz gazından zehirlendiğini belirleyen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Serhat Ç. ile Zana O. olduğu belirlenen kişileri ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bilinçleri kapalı bir şekilde tedaviye alınan Serhat Ç. ile Zana O.'ya, oksijen verildi. İçki içerken ısınmak için çalıştırdıkları otomobilin egzoz gazından zehirlendikleri tespit edilen Serhat Ç. ile Zana O.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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