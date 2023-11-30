Eskişehir Fatih fen Lisesi projesiyle dünya birincisi oldu

İzmir'de yapılan 'Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması'nda' çeşitli ülkelerden yüzlerce proje finalde yarıştılar. Projeler, ingilizce olarak hazırlandı. Projelerin sunumları, üniversitelerdeki alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan ilgili jürilere ingilizce olarak yapıldı. Fatih Fen Lisesi, Türkiye'yi 'Fizik' alanında ve 'Mühendislik' alanında, yurt dışında yapılacak olan uluslararası bilimsel proje yarışmalarında temsil edecekler.

Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu'nun danışmanlığında, 'Dört Ayaklı Robotların Modellenmesi' projeleriyle, fizik alanında dünya birincisi olarak altın madalya ve mühendislik alanında dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.