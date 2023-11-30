Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 22 hafif yaralı

Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacak
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Okuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapis
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü sona erdi
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Ekonomistler yanıtladı: Kasım ayı enflasyonu ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
'Kabus doktor'a 943 yıl 9 ay hapis istemi
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağış: 1 ölü
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
Erdoğan: Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
'Çocukların etkinliklerde yer almalarını okul başarısında değerlendireceğiz'
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Bakan Tunç'tan gizli fon dolandırıcılığı açıklaması
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvuru sonuçları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 22 hafif yaralı

Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza geçiren oğlunu görmek için olay yerine gelen bir kadın ise, alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 10:36, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 10:37
Yazdır
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 22 hafif yaralı

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ve sağlık ekipleri kamyon, otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Sağlık ekiplerince kazada hafif yaralandığı belirlenen 22 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi. Kazada oğlu M.E.T.'nin yaralandığı öğrenen annesi F.T. ise olay yerine giderek durum hakkında bilgi almak istedi. F.T.'ye o esnada O.A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Polis ekiplerince alkol testi yapılan O.A.'nın 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ağır yaralanan kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü O.A. gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber