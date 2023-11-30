Piyasalarda Dolar/TL 28,93 seviyesinde

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 28,9320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 31,7150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 36,7020'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar, günü yüzde 0,08 artışla 28,9314 liradan tamamlamıştı.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 102,8 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.

Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun ana eğiliminde bir gerileme başladığını belirterek, "Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte." dedi.

TCMB'nin iletişim dilinin piyasalar açısından oldukça tatmin edici olduğunu belirten analistler, özellikle son dönemde öngörülebilirliğin artmaya başladığını ve bu durumda TCMB'nin kullandığı iletişim dilinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) düşüş eğilimini sürdürerek, 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. AA finans beklenti anketine katılan ekonomistler ekonominin yüzde 5,19 oranında büyüyeceğini öngörüyordu.

Analistler bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 ve 105'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.