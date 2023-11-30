Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın

Türk_İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulundu.

Atalay "Asgari ücret zammı senede bir olacağına, hiç olmasın zam yapmayın" dedi

Atalay şunları kaydetti:

"Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.

O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ya. Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim.

Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok.

Ülkeyi yönetenlere bizi görmemezlikten gelmeyin diyorum. Bizi yok saymayın. 3 gün sonra oturduğunuz koltuklarda işçiler oturur.Bazı bürokratlar ben devletin sahibiyim zannediyor. Herkes için geçici bu iş."