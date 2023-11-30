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Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadına müebbet hapis istemi

Aksaray'da polis memuru arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın hakkında, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 12:44, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 12:45
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Polis memuru erkek arkadaşını öldüren kadına müebbet hapis istemi

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis memuru arkadaşı Abdullah E'yi öldüren sanık Aysel B. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis memuru Abdullah E. ile sanık Aysel B'nin ilişkilerinin 1-1,5 yıl kadar sürdüğü belirtildi.

Sanık ve polis memuru arasındaki arkadaşlığın, maktulün annesinin bu birlikteliğe sıcak bakmaması nedeniyle bozulduğu aktarılan iddianamede, "Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman görüşme yaşandı. Çift, olay gecesi maktulün evinde buluştu. Polis memuru Abdullah E, Aysel B. ile bir daha birlikte olamayacağını söyleyerek aşağılayıcı ifadelerde bulundu. Bunun üzerine Aysel B, ütü masasının üzerindeki Abdullah E'ye ait beylik tabancasını alarak ateş etti. Aysel B, olay yerinden kaçarak 112'yi arayıp polise teslim oldu. Maktul yoğun bakımdaki tedavisinin ardından öldü." ifadesine yer verildi.

İddianamede, sanığın kasten adam öldürme suçunu işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Tutuklu sanık Aysel B, iddianamedeki ifadesinde, eşi ile yaşadığı sorun nedeniyle kadın sığınma evine götürüldüğü sırada maktul polis memuru ile tanıştığını belirtti.

Aralarındaki arkadaşlığın zamanla ilerlediğini Abdullah E'nin kendisini annesiyle tanıştırdığını dile getiren Aysel B, "Abdullah, olaydan 1 ay kadar önce artık beni istemediğini söyledi. Buna rağmen yine buluşmaya devam ettik. Bir buluşmamızda Abdullah bana, 'bir daha görüşmek istemiyorum' dedi ve kavga ettik. Beni aşağılayan ifadeler kullanınca gururuma yediremedim ve ütü masası üzerindeki tabancayı alarak ateş ettim."

Birliktelikleri sürecinde Abdullah E'nin kendisine silah kullanmayı öğrettiğini anlatan Aysel B, "Abdullah başından vurularak yere düştü." dedi.

İddianamedeki otopsi raporunda ise merminin maktulün alnına isabet ettiği bilgisine yer verildi.

Sanığın "kasten adam öldürme" suçunu işlediğinin deliller ile sübut bulunduğundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Aksaray Taşpazar Mahallesi'nde bir rezidansın 3. katında yaşayan polis memuru Abdullah E. ile kız arkadaşı Aysel B. arasında 28 Mayıs'ta tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Aysel B'nin tabancayla ateş ettiği Abdullah E. ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Abdullah E, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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