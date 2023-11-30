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Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarının tekrarlanmayacağını açıkladı. Bakan Şimşek, Türkiye'ye kaynak girişinin 2024'ün ikinci yarısından itibaren artacağını söyledi. "Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok." diyen Şimşek, aylık enflasyonda yavaşlamanın süreceği mesajını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 12:56, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 13:34
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'e konuşan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomik büyüme güçlü, bu cesaret verici ama burada önemli olan
büyümenin kalitesini artırabilmek. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru verimlilik artışı ve var olan imkanların verimli alanlara kanalize edilmesi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜYÜME YAVAŞLAYACAK"

Önümüzdeki dönemde büyüme büyük ihtimalle bir miktar yavaşlayacak, önemli olan OVP perspektifiyle sürdürülebilir büyüme patikasına girilmesi. Bu yıl bütçe açığı OVP'de öngörülenden bir miktar daha düşük olabilir.

Geniş anlamlı rezervlerin vadesine bir yıl kalan borca olan oranını 1'e çıkartmak istiyoruz.

"PROGRAMIMIZA GÜVEN ARTIYOR"

Var olan programımız çalışıyor, iç tutarlığı var; içeride de dışarıdada programa olan güven artıyor.

Sermaye girişi başladı, Ocak-mayısta portföy akımı olarak net 2,9 milyar dolar çıkış oldu, haziran-eylülde 5 milyar dolar net artış var.

"KAYNAK GİRİŞİ 2024 İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN ARTACAK"

Türkiye'ye kaynak girişi 2024 ikinci yarıdan itibaren artacak çünkü küresel finansal koşullar daha elverişli hale gelecek. Türkiye'ye kaynak girişi arttı, bankaların yurt dışı borçlarını çevirme oranı ocak-mayısta yüzde 96'ydı, haziran-eylülde yüzde 142'ye çıktı. Kaynak akışı başladı ve güçlü; 2024 ikin ciyarıdan itibaren güçlenerek artacak. Enflasyonu tek haneye düşürme çabası doğrudan yabancı yatırımı da olumlu etkileyecek.

KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışları tekrarlanmayacak.

"ENFLASYONDA TEK HANEDEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok. Kararlıyız bunu yapacağız. Kısa vadede büyümede yavaşlama riskini alıp bunu yapmak durumundayız. Aylık enflasyonda yavaşlama devam edecek.

Son dönemde fiyatlama davranışlarında ciddi bozulma var. Ancak iş insanlarının OVP'yi baz almaları kendileri için hayırlı olacak.

"KKM'DE DÜŞÜŞÜN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

KKM ağustos ortasında 3,4 trilyon lira ile zirveyi buldu. Kasım ortası itibarıyla 2,8 trilyona indi, bunun devamını bekliyoruz. Rezervlerimiz güçlü olduğu bir noktada zamanlamasını biz belirleyeceğiz, KKM'ye vergi teşviğini kaldıracağız.

Yakın vadede Eximbank'a 10 yıl vadeli yüksek montanlı sermaye benzeri kredi bulacağız.

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