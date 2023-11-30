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İstanbul'un yağış ve fırtına bilançosu açıklandı

İstanbul Valiliği, metrekareye 40 ila 122 kilogram yağış düşen kentte, AFAD, itfaiye ve belediyelerce toplamda 4 bin 566 olaya müdahale edildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 13:07, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 13:07
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İstanbul'un yağış ve fırtına bilançosu açıklandı

Valilikten yapılan açıklamada, kentte, salıyı çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtınanın, dün akşam saatlerinde etkisini kaybederek yerini sağanağa bıraktığı belirtildi.

Sağanak sırasında İstanbul'a ortalama metrekareye 40-122 kilogram aralığında yağış düştüğü ifade edilen açıklamada, en fazla yağış alan bölgelerden Sarıyer'de metrekareye 121,4, Beykoz'da 108, Şişli'de 104,2 ve Beylikdüzü'nde 99 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, kentteki yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen olaylara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"469 su baskını, 40 çatı uçması, 56 ağaç devrilmesi, 11 toprak kayması, 89 tehlike arz eden parça düşmesi, 2 araç kurtarma ve 2 de direk devrilmesi olmak üzere toplam 669 olay meydana gelmiştir. AFAD, itfaiye ve belediyelerin ilgili birimleri tarafından müdahale edilen toplam olay sayısı 4 bin 566'dır. AFAD 112 Çağrı Merkezine 28 Kasım Salı günü saat 20.00 ile bugün saat 12.00 arasında 4 bin 686 ihbar yapılmış olup, tüm ihbarlara ekiplerimiz müdahale etmiştir. (Çağrı sayıları ile vaka sayıları arasındaki farklılık, mükerrer ihbar olaylarından kaynaklanmaktadır)."

Bakırköy'de, salı günü karaya oturan "Kadriye Ana" isimli geminin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildiği ve geminin Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldığı anımsatılan açıklamada, dün saat 02.44'te Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada, Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 gecekondunun tedbir amacıyla boşaltıldığı ve evlerde yaşayanların otellere ve misafirhanelere yerleştirildiği aktarıldı.

Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı

Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Berfin Sokak'ta meydana gelen toprak kayması sonucu, 4 gecekondu ve 2 katlı 2 binanın tehlike arz etmesi nedeniyle boşaltılarak, sakinlerinin otel ve misafirhanelere yerleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy, Esenyurt ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde su basması, duvar çökmesi ve çatı çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bir vatandaşımızın tarlası, Çatalca'da 3 sera zarar görmüş, Avcılar balıkçı barınağında 2 özel tekne batmış, 1 tekne yan yatmıştır. Fatih Binbirdirek Mahallesi Peykhane Sokak'ta 3 katlı boş metruk binada kısmen çökme meydana geldiği ihbarına kontrol amaçlı itfaiye ekipleri yönlendirilmiş, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından olay yeri saat 23.30 sıralarında ilçe belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilmiştir."

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