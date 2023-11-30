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Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu

Türkiye, yılın 3. çeyreğinde verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 13:26, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 13:27
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Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu

AA muhabirinin, OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, temmuz-eylül döneminde sergilediği performansla ekonomik büyümesini 13. çeyreğe taşıdı.

Türkiye'nin yüzde 5,93'lük büyüme oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği (AB), OECD ve G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığı görüldü.

OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5,9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika takip etti. Bu ülkeyi yüzde 3,4 ile İsrail, yüzde 3,2 ile Meksika ve yüzde 2,9 ile ABD izledi. OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

OECD'de ekonomisi en çok küçülen ülke ise yüzde 1,5 ile Norveç oldu. Ekonomisi en fazla daralan ikinci ülke yüzde 1,3 ile İsveç olarak hesaplandı.

G20'de de zirvede

Türkiye, 3. çeyrek büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi, yüzde 4,9 ile Endonezya ve Çin takip ederken bu ülkeleri yüzde 3,2 ile Meksika izledi.

Söz konusu dönemde AB'de ortalama büyüme yüzde 0,1 oldu. AB ülkelerinin büyüme oranlarına bakıldığında Romanya'nın yüzde 2,1 ile ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi yüzde 1,9 ile Portekiz'in takip ettiği görüldü. Türkiye ekonomisi, AB ülkelerinden daha hızlı ve güçlü büyüme performansı sergiledi.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranları şöyle:

ÜlkelerBüyüme Oranları (yüzde)
Türkiye5,93
Kosta Rika5,9
Endonezya4,9
Çin4,9
İsrail3,4
Meksika3,2
ABD2,9
Romanya2,1
Portekiz1,9
İspanya1,8
OECD1,7
Slovenya1,6
Belçika1,5
Japonya1,4
Güney Kore1,2
Slovakya1,1
Danimarka0,8
Fransa0,7
Şili0,7
İngiltere0,6
Letonya0,6
Kanada0,6
Polonya0,5
Litvanya0
Kolombiya-0,3
Macaristan-0,3
Hollanda-0,4
Finlandiya-0,6
Çekya-0,6
Avusturya-1,2
İsveç-1,3
Norveç-1,5

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