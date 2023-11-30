Saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı Mehmet Akin etkisiz hale getirildi
MİT, Kuzey Irak'ta örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldığı bilinen Harun Egid kod Mehmet AKİN'i düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Harun Egid kod Mehmet AKİN'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonlarının sürdürüldüğü
bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit
edildi. MİT tarafından terörist Mehmet AKİN'in etkisiz hale getirilmesine yönelik
karar alındı.
Sınır Ötesi'nde Nokta Operasyon
MİT'in sahadaki ajanları vasıtası ile PKK/KCK mensubu Harun Egid kod Mehmet
AKİN'in, Irak/Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi. Irak'ın kuzeyinde
TSK üslerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri
aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının
da katılımıyla bir operasyon başlatıldı. Uygun zamanın ve koşulların oluşması
akabinde Harun Egid kod Mehmet AKİN, TSK'ya ait üs bölgesine yönelik saldırı
gerçekleştirmek amacıyla harekete geçmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen
önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
Harun Egid kod Mehmet AKİN Kimdir?
Harun Egid kod Mehmet AKİN, 2013'te Irak/Avaşin'de, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına
katıldı. 2016 yılına kadar söz konusu bölgede saldırı, sabotaj eğitimi aldı.
Akabinde Irak/Hakurk alanına geçiş yaptı. 2019 yılı itibariyle Kuzey Irak'ta
örgütün tünel yapım çalışmalarında yer aldı. Bölgedeki güvenlik güçlerimize
yönelik yapılan eylemlerde bulundu.
Etkisiz hale getirilen Harun Egid hakkında Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranırlık kaydı vardı.