Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama

Işıkhan, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağına ilişkin soruya Işıkhan, "Aralık ayında toplayacağız Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu, şu an teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. İnşallah aralık ayında toplantımızı gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa da inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık ayının sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah."

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere ilişkin düzenlemeyle ilgili soru üzerine, "Zaten Mecliste gündeme geçildi. Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz inşallah emeklilerimizin hesabına... O da hayırlı olsun. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu. Hayırlı olsun emeklilerimize." diye konuştu.