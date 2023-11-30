Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki görevinden istifa etti.
Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Cebimizde "Altın" tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşehrilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım Bakan yardımcılığı görevimden bu nedenle ayrılıyorum.
Görevim süresince desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız başta olmak üzere beraber çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah.
Rabbim mahcup etmesin."
Görevim süresince desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız başta olmak üzere beraber çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.Dr. Veysel Tiryaki (@DrVeyselTiryaki) November 30, 2023
Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah.
Rabbim mahcup etmesin.