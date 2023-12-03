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SGK'nın 2023/2026 sayılı genelgesi 5510'lu memuru, borçlanma ile 5434 kapsamına dahil eder mi?

Sigortalı giriş ve sigortalı çalışma, memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini ve emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı verir. Aynı şekilde, 1 Ekim 2008 öncesi geçen askerlik süresinin borçlanılması da memurun hizmet süresini artırır. 5434 lü kapsamına dahil etmez.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 21:56
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SGK'nın 2023/2026 sayılı genelgesi 5510'lu memuru, borçlanma ile 5434 kapsamına dahil eder mi?

Soru: Tarih: 19.10.2023 Sayı: E-78383876-010.06.01-82633611 Konu: 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin yedinci fıkrası

2023/26 numaralı SGK'nın yayınladığı genelgeye göre memur ilk göreve başlama tarihi memuriyet öncesi askerlik süresi kadar geriye çekilir diyor ben ilk olarak 14 mayıs 2009 tarihinde memur olarak 4c kapsamında 5510 sayılı kanuna göre göreve başladım 21 mayıs 2001 21 Kasım 2002 tarihleri arasında 18 aylık askerlik yaptım sgk ya 01.02.1998 ssk li olarak ilk girişim var benim sorum genelgeye göre benim memurluk işe başlangıç tarihim geriye geldiğinde ekim 2008 öncesine denk geleceği için emekli maaş hesabımdaki sigorta statüm 5510 sayılı kanun yerine 5434 sayılı kanuna tabi olabilir miyim bunun için benim yapmam gereken bir şey var mı? Varsa ne yapmalıyım başvuru için bir süresi var mı bu hak kaybolur mu

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık bağlanabilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluk bağı ile çalışmalarının olması gerekir. Yoksa, 5434 lü olamaz, 5510 lu memur olur.

5434 sayılı Kanun kapsamına girmek için, yani iştirakçi olmak için 5434 sayılı Kanunun 12,13,14,15,16, 17 nci maddelerinde mutlaka bir memur statüsünde SGK primi, yani kurum karşılığı ve şahıs keseneklerinin kesilme şartı halinde iştirakçilik sağlanmasına yönelik hükümler bulunmaktadır. Bu hükümlerde borçlanma yoluyla iştirakçiliğin de sağlanacağına dair hükümlerin olmadığını anlamaktayız.
Bu hükümler değişmediği veya yeni bir kanuni düzenleme yapılmadığı sürece 1 Ekim 2008 tarihinden önce geçen ve borçlanılan sürelerin memuru 5434 kapsamına alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Peki SGK nın 2023/26 sayılı Genelgesi ne demek istiyor?

SGK nın yayımlamış olduğu genelge mahkeme kararlarına göre yapılmış olan bir genelge olduğunu anlamaktayız ve sadece sigortalılık süresinin başlangıcını geriye getirmeyi sağlamakta, dolayısıyla bu genelgede de bu şekilde işlemin kişileri 5434 kapsamına dahil edeceğine dair bir açıklamaya da yer vermediğini görmekteyiz. (genelgeyi görmek için tıklayınız https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739)

Bu bağlamda değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetlerinizin olmadığını anlamaktayız. Sadece askerlik süresini borçlanmak sizi 5434 kapsamına dahil etmeyeceğini, yani emekliliğinizde 5434 kapsamındaki sistem üzerinden (derece, kademe, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı) aylık bağlanma işleminin yapılamayacağını değerlendirmekteyiz.

Emekli aylığınızın 5510 kapsamında ortalama kazançlarınız üzerinden yapılacağını söyleyebiliriz.
Yine de tavsiyemiz, herhangi bir hak kaybı olmaması açısından SGK na yazılı olarak müracaat edip, yazılı olarak bilgi almanız olacaktır.

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