Konya Emniyetinden 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına ilişkin açıklama:
"Konya'da böyle bir olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir başvuru, şikayet ya da ihbarın olmadığı tespit edilmiştir"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 16:56, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 17:14
Konya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "çocuk kaçırma girişimi" iddiasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında Konya'da çocuk kaçırma girişimi yaşandığına dair yayınlanan videonun incelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Konya'da böyle bir olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir başvuru, şikayet ya da ihbarın olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.