Konya Emniyetinden 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına ilişkin açıklama:

Konya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "çocuk kaçırma girişimi" iddiasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında Konya'da çocuk kaçırma girişimi yaşandığına dair yayınlanan videonun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Konya'da böyle bir olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir başvuru, şikayet ya da ihbarın olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.