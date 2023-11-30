Sivas Belediyesi ağaçlara zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Söz konusu duruma sebebiyet verenler hakkında yasal işlem başlatılarak gerekli idari işlemin uygulandığı aktarılan açıklamada, "Hukuki süreç hassasiyetle takip edilecektir. Zarar verilen ağaçların yerine belediyemiz tarafından yenileri dikilecektir." ifadesine yer verildi.

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