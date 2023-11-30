Aydın'da hayvanlara eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan kadının tutukluluğuna itiraz edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde sokak hayvanlarına eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan N.T'nin eşi Mustafa T, eşinin ilçede tanınan bir hayvansever olduğunu, yanlış anlama sonucu tutuklandığını öne sürerek tutukluluğa itiraz başvurusu yaptıklarını belirtti.

Söke'de 25 Ekim'de arabasında ölü ve bitkin hayvanlar olduğu görüntüler sonrası hayvanlara eziyet ettiği suçlamasıyla tutuklanan N.T hakkında avukatı tarafından Söke Başsavcılığına tutuklamanın geri alınması talebiyle başvuru yapıldı.

Tanık beyanlarının yer aldığı itiraz dilekçesinde sokak hayvanlarının bakımını üstlenen N.T'nin üzerine atılı suçu kasten işlediğine dair somut bir delilin olmadığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilere açıklama yapan N.T'nin eşi Mustafa T, 25 Ekim'de arabasında ölü ve bitkin hayvanlar olduğuna yönelik görüntülerin sosyal medyada ve haberlerde paylaşılması sonrası eşinin gözaltına alınarak tutuklandığını söyledi.

Eşinin ilçede tanınan bir hayvansever olduğunu, görüntülerin bir yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia eden Mustafa T, şöyle konuştu:

"O gün arabada bulunan ölü hayvanlar, eşimin 'her canlı gömülmeyi hak ediyor' inancı gereği sokaktan aldığı ve gömülmek üzere naklettiği hayvanlardı. Sanki eşim bunları öldürmüş, işkence etmiş gibi gösterildi. Kamuoyunda bu tür haksız bir olgu üzerine 35 gündür eşim maalesef tutuklu. Eşim hiçbir hayvana zarar verecek, incitecek bir karakterde değildir. Tamamen bir yanlış anlama neticesinde yürütülen bu durum bizi son derece üzmüştür. Eşim 25 yılı aşkın memuriyet hizmeti olan bir devlet memurudur. Bütün deliller toplandığı halde, bütün Söke bizi tanıdığı halde bu kadar süre boyunca tutuklu kalmasına da anlam veremiyoruz. Eşim hayvanları korumaya çalışırken ne yazık ki mağdur olmuş, tutuklanmıştır."

Aile olarak sahipsiz hayvanlara karşı hassas olduklarını, avukat olan kızlarının geçen dönem Aydın Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanlığı görevini yürüttüğünü kaydeden Mustafa T, video paylaşımlarında "çöp ev" olarak gösterilen evin kendilerine ait olduğunu, eşinin terk edilen hayvanlara sahip çıkmak için evini feda ettiğini öne sürdü.

- Olay

Atatürk Mahallesi'nde evine alarak baktığı sokak hayvanlarına eziyet ettiği iddiası üzerine N.T. hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Söke Belediyesi zabıta ekipleri inceleme başlatmış, kadının arabasını ve evini inceleyen ekipler bitkin ve ölü hayvanlar bulmuştu.

Gözaltına alınan N.T. 25 Ekim'de tutuklanmıştı.