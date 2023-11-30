THY depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler için ilave limit tahsis edecek

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ''Yönetim kurulumuz 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde yürütülen projelerimizin tamamlanmasına yönelik doğan ihtiyaç doğrultusunda ilave limit tahsisine karar vermiştir.'' denildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net