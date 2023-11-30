Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 18:55, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 18:56
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27 Kasım'da Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.