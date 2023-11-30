Hablemitoğlu suikastı davasında bazı tanıkların beyanları alındı

'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
İsrail ordusu Gazze'de ateşkesin devam edeceğini duyurdu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Evlilik kredisinin ayrıntıları belli oldu
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Dünya yasaklıyor, bizde fenomen patlaması yaşanıyor
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
Deprem bölgesindeki 5 ilde 40 bin öğrenciye eğitim desteği
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
MGK'dan 'Gazze' vurgusu: İsrail işlediği suçların neticeleri ile er ya da geç yüzleşecek
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
AYM iptal etmişti: 'Huzur Hakkı'na ilişkin yeni düzenleme Komisyon'da kabul edildi
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında müşteki sayısı arttı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hablemitoğlu suikastı davasında bazı tanıkların beyanları alındı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada bazı tanıkların beyanları alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 19:26, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 19:28
Yazdır
Hablemitoğlu suikastı davasında bazı tanıkların beyanları alındı

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile Enver Altaylı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen T.D, kendisinin de Muharebe Arama Kurtarma'da (MAK) görev aldığını belirterek, bu nedenle Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin ve Levent Göktaş'ı tanıdığını söyledi.

Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesini basından öğrendiğini belirten T.D, "Kendisini Türk milliyetçisi, aydın, kitapları olan, tartışma programlarına çıkan biri olarak biliyorum. Özel kuvvetlerde böyle bir yapılanma hiç görmedim. Özel kuvvetler, devletin bir birimidir." ifadelerini kullandı.

Nuri Gökhan Bozkır'ın yazdığı mektubun tamamen kurgu olduğunu düşündüğünü söyleyen tanık T.D, "Bozkır, subay olmaması gereken ve kişilik bozukluğu, disiplin sorunu olan birisiydi. Bozkır, kişisel olarak husumetli olduğunu düşündüğüm için bu kişilerin isimlerini verdi diye düşünüyorum." dedi.

Tanık T.D, Eymir Gölü'ne cuma günleri koşu için gidildiğini söyleyerek, "Gölde poşet verme, göle bir silah atma olayı hiç görmedim. Mumcuoğlu, kahraman, cesur, örnek aldığım bir subaydır. Göktaş'ın veya Necip Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağı yönünde herhangi bir şey duymadım." dedi.

Emekli albay olduğunu ve mesleğe 1997 yılında başladığını ve Nuri Gökhan Bozkır'ı tanıdığını belirten tanık B.K. de şu beyanda bulundu:

"Bozkır'ı sevmem, husumetimiz vardır. Hablemitoğlu'nu da tanırım. Kendisi bizim için kahramandı. Hepimiz kitaplarını okurduk. Her zaman olumlu şekilde aramızda konuşurduk. Olumsuz bir şey, konuşma hiç geçmedi, böyle bir şey mümkün değil. Söz konusu mektup, Bozkır'ın uydurduğu bir şey diye düşünüyorum. Bütün çalışanlar benim dönemimde yasalara riayet eden kişilerdi, bu nedenle böyle bir oluşumun olmasını pek mümkün görmüyorum. Bozkır'ın anlattığı her şey bir hikayeden ibarettir. Sivil bir kişiyi hiç takip etmedim."

Duruşmada sanık Tarkan Mumcuoğlu'nın eşi Zeynep Mumcuoğlu da tanıklık yaparak, Fikret Emek ve Levent Göktaş'ı tanıdığını belirtti.

Levent Göktaş'ın ailesini komşuları olduğu için tanıdığını söyleyen tanık Zeynep Mumcuoğlu, "Eşim Kazakistan'a gittikten sonra Emek'in eşimin komutanı olduğunu öğrendim. Söz konusu cinayeti sadece haberlerden biliyorum. Eşim Kazakistan'a göreve gittiğinde 6 ay kaldı ve bu süreçte hiç Türkiye'ye gelmedi. O dönemde eşimle internetten yazışırdık. Her gece görüşürdük, zaman zaman kısa aramalar da yapardı. Ben de hiç eşimin yanına gitmedim." dedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber