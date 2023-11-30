Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri'nin ilk konuğu oldu

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB Personel Genel Müdürlüğünce Başkent Öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri"nin ilki, Bakan Tekin'in katılımıyla başladı.

Bakan yardımcıları, birim amirleri, Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri, daire başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide konuşan Tekin, bakanlık olarak milli bir maarif bilinci ile kendi eğitim modellerini var etmenin tüm imkanlarına haiz olduklarını belirtti.

Eğitim ailesinin, Türkiye Yüzyılı'nın yakın ve somut bir gerçekliği ifade ettiğinin bilincinde ve sorumluluklarının idrakinde olduğuna dikkati çeken Tekin, "Bu perspektifle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürme gayretinde olacağız. Türkiye Yüzyılı Maarif Söyleşileri programını, Türkiye'nin eğitim vizyonu ve hedefleri doğrultusunda eğitimde farklı bakış açıları ve deneyimleri ortaya koymak, yeni fikirler ve öneriler üretmek, maarifte ortak bir anlayış ve işbirliği oluşturmak için önemli bir adım olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

- "Biz birlikte çalışan bir ekibiz"

Türkiye'deki sosyal yaşam ve eğitimde gerçekleşen değişim süreçlerini anlatan Tekin, müsteşarlık ve rektörlük yaptığı döneme ilişkin çalışmalarını da aktardı.

Başarıya ulaşmada ekip ruhuyla çalışmanın önemine işaret eden Tekin, "Biz birlikte çalışan bir ekibiz, bunun ruhunu ve havasını sizlere vermek istiyorum. Bunun için de Bakanlık merkez teşkilatından Anadolu'nun en ücra köşesindeki okuluna kadar gidip öğretmenlerimize, personelimize düşüncelerimi, duygularımı anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Tevazu sahibi olmanın değerini de vurgulayan Tekin, bununla birlikte sağduyulu davrandıktan sonra üstesinden gelinmeyecek hiçbir problemin olmadığını kaydetti.