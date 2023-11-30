CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulundaki eylemi sona erdi

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda 21 gündür devam adalet nöbetimiz, Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında belirttiği gibi şimdilik sona erdi. Antalya'daki çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aralarında Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın da yer aldığı bir grup CHP milletvekilleri, eylemin sonlandırılmasının ardından Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net