Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen ve erkek olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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