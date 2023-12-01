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1 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 00:03
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1 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek, bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapacak.

(Dubai)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.

(TBMM/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Başkanlığını ve Manavgat İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Antalya/15.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK'in düzenlediği "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı Programı Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı Farkındalık Zirvesi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı ile Ömer Halaç Özel Eğitim Uygulama Okulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30-15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3. Türkiye Tarım Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının uzatılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kapu Camisi'nde, Filistin ve Gazze için sabah namazı bulaşmasına, İslam Dünyası'nda Gençlik ve Din Algısı 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'nun açılışına, Millet Bahçesi'ndeki Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü etkinliğine katılacak.

(Konya/06.40/09.00/Sakarya/16.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/Kocaeli/20.00)

3- TFF 3. Lig'in 13. haftası, 4. Grup'ta oynanacak Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor maçıyla start alacak.

(Siirt/14.00)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Litvanya'ya konuk olacak.

(Vilnius/18.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızıyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Belgrad/22.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Karayolları-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

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