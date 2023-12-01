Denizli'de miras kavgasında akrabasını öldüren 2 kişi tutuklandı

Taş ve sopayla darbedilen Mehmet Deniz, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Taşcılar Mahallesi'nde miras kalan tarla ve alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Mehmet Deniz (43) ile akrabaları E.Y. (27), Y.D. (25), F.D. (52), A.D. (64) ve G.Y. (31) arasında kavga çıktı.

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