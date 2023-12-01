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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 940 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 940 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 17:05, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 17:04
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 940 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 876 bin lira, en yüksek 1 milyon 940 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,9 artışla 1 milyon 940 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 923 bin 512 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 879 milyon 127 bin 683,07 lira, işlem miktarı ise 2.585,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 320 milyon 900 bin 936,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, AG Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.923.512,002.020,00
En Düşük1.876.000,002.018,90
En Yüksek1.940.000,002.090,05
Kapanış1.940.000,002.018,90
Ağırlıklı Ortalama1.884.525,312.056,95
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.879.127.683,07
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.585,30
Toplam İşlem Adedi50

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