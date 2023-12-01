Dolar haftayı 28,91 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 28,91 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 17:26, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,8620
|28,8630
|28,9160
|28,9170
|Avro
|31,5370
|31,5380
|31,4190
|31,4200
|Sterlin
|36,2630
|36,3800
|36,3900
|36,5070
|İsviçre Frangı
|32,8200
|32,9840
|32,8800
|33,0450
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8320
|28,9120
|28,8860
|28,9660
|Avro
|31,4970
|31,5770
|31,3790
|31,4590
|Sterlin
|36,2030
|36,4130
|36,3300
|36,5400