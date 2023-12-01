Dolar haftayı 28,91 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,8620 28,8630 28,9160 28,9170 Avro 31,5370 31,5380 31,4190 31,4200 Sterlin 36,2630 36,3800 36,3900 36,5070 İsviçre Frangı 32,8200 32,9840 32,8800 33,0450 ANKARA ABD Doları 28,8320 28,9120 28,8860 28,9660 Avro 31,4970 31,5770 31,3790 31,4590 Sterlin 36,2030 36,4130 36,3300 36,5400