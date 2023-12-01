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Apple'dan bir zam daha

Türkiye'de satışta olan ürünlerine üst üste zam yapmasıyla dikkat çeken Apple'dan yeni bir zam kararı daha geldi. Apple Türkiye ürünlerinde ortalama yüzde 8 zam yaparak en pahalı iPhone fiyatını 99 bin 999 TL'ye çıkardı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 12:17, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 12:20
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Apple'dan bir zam daha

Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisiyle dikkat çeken Apple, yeni bir zam kararı daha aldı.

Son zammını 10 Temmuz 2023'te yapan Apple Türkiye, son zamla birlikte Türkiye fiyatlarına seçimden sonra 6. kez fiyat artışı yapmış oldu.

Apple Türkiye'de fiyatlar yeniden güncellendi. Zamlar Apple Türkiye'nin kendi web sitesine yansıdı.

EN UCUZ MODELİ 27 BİN LİRA

Apple'ın 'en ucuz telefonu' olan iPhone SE'nin 64 GB hafızalı modeli 24 bin 999 liradan 26 bin 999 liraya çıktı.

iPhone 13 modellerinde ise en ucuz telefon olan 'iPhone 13 128 GB' fiyatı 36 bin 999 TL'den 39 bin 999 TL'ye yükseldi.

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB'ın fiyatı 43 bin 999 TL'den 47 bin 499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'ın fiyatı ise 49 bin 999 TL'den 53 bin 999 TL'ye çıktı.

En pahalı iPhone 14 modeli olan 'iPhone 14 plus 512 GB' fiyatı ise 61 bin 999 TL'den 66 bin 999 TL'ye yükseldi.

EN PAHALI TELEFON 100 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Türkiye'de 22 Eylül 2023 tarihinde ön siparişe çıkan 1 TB hafızaya sahip iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 92 bin 999 liradan 99 bin 999 TL'ye çıktı.

iPhone 15 serisinin 128GB'lık en ucuz telefonunun fiyatı ise 49 bin 999 TL'den 53 bin 999 TL'ye yükseldi.

iPhone'ların yanı sıra Apple Watch serisinin en pahalı cihazı Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı da 39 bin 999 TL'den 42 bin 999 TL'ye yükseldi.

Yeni zamla birlikte en ucuz Macbook fiyatı 34 bin 999 TL'ye ulaşırken, en pahalı Macbook olan 'M3 Pro Macbook Pro 14 inç 512 GB' fiyatı ise 78 bin 899 TL.

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