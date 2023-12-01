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İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı kültür eğitim ve eğlencede görüldü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 19:02, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 19:06
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İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar

İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu.

İTO verilerine göre, kentte perakende fiyatlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,79 arttı.

Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.

Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCEDE

Kasım ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,53'le kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü.

Konut Harcamalarında yüzde 4,95, gıda harcamalarında yüzde 4,84, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32 artış meydana geldi. Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0,52 ile fiyatların tek düşüş gösterdiği grup oldu.

İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 14 ARTIŞ

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,87, madenler grubunda yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,88 artış gözlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 düşüş gerçekleşti.

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