Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de ateşkesin sonlanması ve İsrail'in saldırılarının başlaması hakkında konuşan Tunç, "Filistinlilerin toprakları yıllardır işgal edile edile bu noktaya geldi. Gazze'de küçük bir yerde 2.5 milyon insan var. İnsanlar vatanını terk etmiyor. Orayı boşalttırmak için sürekli bombalıyorlar. İnsan hakları ayaklar altına alındı ve alınmaya devam ediyor. Maalesef ABD başta olmak üzere birçok ülke de İsrail'in arkasında destek veriyorlar. Eninde sonunda İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Buna yürekten inanıyoruz. Saldırganları bir kez daha lanetliyorum" dedi.

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Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze için diplomasi girişmlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Uluslararası sistemin, insanlığın sorunlarına çare olamadığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uzun zamandır dillendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14 ülke ateşkes olmasın diye oy verdi. İnsani yardım önergeleri bile reddedildi. Uluslararası sistem maalesef bu" diye konuştu.

TTB kararına ilişkin ilk açıklama

Adalet Bakanı Tunç'a Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı da soruldu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk askeri ile ilgili iddiasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ancak burada kendi kanunlarına aykırı tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bir davaname hazırladı. Yargının verdiği bir karar söz konusu. Hep beraber süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

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Bakan Tunç, şu yanıtı verdi:

"TTB Başkanı'nın bir ifadesi olmuştu. TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunmuştu. Bu kabul edilebilir değildir. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmanın bir parçasıydı. Bu yargının konusu oldu ve dava açıldı, ceza almıştı. O süreç devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, TTB Kanunu'nda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Burada kendi kanunlarına aykırı bir tutum nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı davaname hazırladı. Ankara 31. Asliye Hukuk da karar verdi. TBB yöneticilerinin görevden alınması kararını verdi. Yerlerine delegelerden bir yönetim belirlenecek. Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz"

Sahte fon davası vurgunu

Bakan Tunç'a eski bankacı Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava da soruldu. Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta görüleceğini belirterek "Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.